รมว.สิทธิมนุษยชน NUG มองกรณีผลักดัน PDF กลับไปเผชิญอันตรายที่พม่า ชงรัฐไทยแก้ปัญหาบนหลัก 'มนุษยธรรม'

สืบเนื่องจากเมื่อ 5 เม.ย. 2566 มีรายงานข่าวจากต่างประเทศเปิดเผยว่า รัฐไทยผลักดันสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) จำนวน 3 ราย ที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก กลับไปเผชิญอันตรายในเขตกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (BGF) รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ภายหลังมีรายงาข่าวเพิ่มเติมว่า สมาชิก PDF เสียชีวิต 1 ราย ขณะกำลังหลบหนีระหว่างส่งตัวกลับไปที่เมียนมา ขณะที่ 2 รายยังไม่ทราบชะตากรรม

ต่อมา เมื่อ 7 เม.ย. 2566 สภาความมั่นคงแห่งชาติ ของรัฐบาลไทย ออกมาชี้แจงว่าการผลักดันกลับเป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมือง มาตรา 54 และไม่ได้รับหนังสือ หรือการติดต่อจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าทั้ง 3 คนเป็นกลุ่มต่อต้านเผด็จการ และไม่ได้รับแจ้งว่าพวกเขาสามคนมาเข้ามารักษาที่ อ.แม่สอด

ที่มา: สภาความมั่นคงแห่งชาติ

สำหรับกองกำลังพิทักษ์ประชาชน (PDF) เป็นปีกทางการทหารภายใต้รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) ก่อตั้งเมื่อ 5 พ.ค. 2564 หลังการทำรัฐประหารของกองทัพเมียนมาเมื่อ 1 ก.พ. 2564 โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อพิทักษ์ประชาชนจากการก่ออาชญากรรมสงคราม และจรยุทธ์ต่อต้านกองทัพเมียนมาในหลายพื้นที่

13 เม.ย. 2566 ผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์ อ่องเมียวมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิทธิมนุษยชน แห่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) เพื่อขอความเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยเบื้องต้น อ่องเมียวมิน กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยสำหรับนโยบายในอดีตที่ให้การต้อนรับและดูแลผู้หนีภัยสงครามจากเมียนมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน รวมถึงตัวเขาเองก็เคยเป็นผู้ลี้ภัยระหว่าง 2531-2534 (ค.ศ. 1988-1992)

อ่องเมียวมิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิทธิมนุษยชน รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) (ที่มา: CCPR - Centre for Civil and Political Rights)

อย่างไรก็ตาม อ่องเมียวมิน ระบุต่อว่า ในกรณีที่รัฐไทยผลักดันสมาชิก PDF จำนวน 3 คนกลับไปเผชิญอันตรายที่ประเทศต้นทาง ทำให้เขามีความกังวลต่อแนวทางปฏิบัติของรัฐไทย แม้ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายคนเข้าเมือง แต่สิ่งที่ขาดาหายไปคือ 'มุมมองด้านมนุษยธรรม'

รมว.สิทธิมนุษยชน จาก NUG ระบุต่อว่า กองกำลัง PDF ไม่ใช่คนธรรมดา หรือผู้อพยพ ที่จะปลอดภัยเมื่อถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง แต่พวกเขาเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของขบวนการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการกองทัพเมียนมา ดังนั้น มีความเป็นไปได้อย่างสูงว่าพวกเขาจะต้องเผชิญการประหัตประหาร การซ้อมทรมาน หลังจากกลับไปที่ประเทศเมียนมา

"ผมทราบดีว่าไทยไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาสภานภาพผู้ลี้ภัย แต่แนวคิดด้านมนุษยธรรมควรถูกนำมาพิจารณาในกรณีนี้ พวกเขาไม่ควรถูกส่งกลับไปยังพื้นที่ หรือองค์กรที่ทำให้เขาต้องเสี่ยงต่อการประหัตประหารหลังจากถูกผลักดันกลับ"

"นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อพวกเขาถูกมองในฐานะผู้เข้าเมืองโดยไม่มีเอกสารในประเทศไทย และถูกส่งกลับตามกฎหมายคนเข้าเมือง เนื่องจากขาดมุมมองด้านมนุษยธรรม" อ่องเมียวมิน ระบุ และกล่าวว่า รัฐไทยต้องใช้มุมมองด้านมนุษยธรรม และใช้ความระมัดระวังในการจัดการในกรณีลักษณะนี้ ไม่มีใครควรถูกส่งมอบตัวไปยังกลุ่มที่ทำให้เขามีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตพวกเขา

สำหรับข้อเสนอถึงรัฐบาลรักษาการณ์ไทย อ่องเมียวมิน ระบุว่า เขาอยากให้ประเทศใช้มุมมองด้านมนุษยธรรมในการจัดการผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามตามที่เสนอไปข้างต้น นอกจากนี้ เขาอยากให้รัฐไทยพิจารณาให้สถานะและที่พักพิงชั่วคราวแก่ผู้หนีภัยจากสงครามเมียนมา โดยเฉพาะในห้วงเวลาฉุกเฉิน

"สถานการณ์ชายแดนช่วงที่ผ่านมารุนแรงอย่างมาก เพราะการบุกโจมตีที่ชเว่ก๊กโก่ ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นภายในไม่มีที่ให้หลบหนี พวกเขาต้องข้ามแม่น้ำเมยมาฝั่งไทยเพื่อลี้ภัย อยากให้รัฐไทยพิจารณามาตรการระบบรับรองสถานะหรือที่พักพิงชั่วคราวในห้วงฉุกเฉิน" อ่องเมียวมิน ระบุ

สำหรับการรองรับสถานะบุคคลชั่วคราว อ่องเมียวมิน ระบุเพิ่มว่า ประชาชนเมียนมาที่ไม่ใช่ชาวชาติพันธุ์ที่สามารถเดินทางไป-กลับได้บริเวณชายแดน ควรมีวิธีการแก้ไขในด้านกฎหมาย และนโยบายดูแลพวกเขาในฐานะผู้ลี้ภัยคนหนึ่ง ซึ่งเรื่องนี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นนโยบายระดับชาติ แต่สามารถเป็นแนวทางปฏิบัติส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เขาได้รับการคุ้มครองจากการละเมิด หรือภัยคุกคามหลังถูกผลักดันกลับประเทศต้นทาง

อ่องเมียวมิน ระบุต่อว่า สำหรับผู้ที่จะถูกผลักดันกลับประเทศต้นทางควรมีการตรวจสอบภูมิหลัง และความเสี่ยงจากการถูกประหัตประหารหากถูกผลักดันกลับ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐไทยควรพิจารณาก่อนผลักดันกลับ หรือส่งตัวพวกเขาให้กับองค์กร หรือหน่วยงานอีกฝากหนึ่งของประเทศไทย

ผู้พลัดถิ่นภายในที่ได้รับผลกระทบจากสงครามเมียนมา ฝั่งตรงข้ามแม่สอด แฟ้มภาพเมื่อ 2565)

ข้อเสนอเบื้องต้นเป็นเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า แต่ในระยะยาว อ่องเมียวมิน เสนอว่า เขาเสนอให้รัฐบาลไทย และรัฐบาล NUG หาทางออกในการแก้ไขปัญหาด้านผู้ลี้ภัยร่วมกัน เนื่องจากวิกฤตการเมืองจากเพื่อนบ้านเมียนมา จะส่งผลกระทบต่อไทยอย่างแน่นอน

"นี่เป็นปัญหาระดับชาติของไทย เราเป็นประเทศเพื่อนบ้าน และเราไม่สามารถเปลี่ยนเพื่อนบ้านได้ เราควรหาหนทางแก้ปัญหาร่วมกัน วิกฤตการเมืองพม่าจะกระทบกับไทยแน่นอน ไม่ใช่แค่ไทย แต่อาจรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกอาเซียน ปัญหาเหล่านี้ควรได้รับการแก้ปัญหาในระดับนโยบายเช่นกัน สภาความมั่นคงแห่งชาติ ควรคำนึงถึงปัญหาเหล่านี้ และมีการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นไปได้ การส่งกลับผู้ลี้ภัยไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ดี เพราะพวกเขาก็จะกลับมาอีก เพราะพวกเขาไม่สามารถอยู่ในประเทศได้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา เช่น การค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติด และการค้าอาวุธ แทนที่เราจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีแบบนี้ ผมคิดว่าเราต้องมองที่ต้นตอปัญหา และหาทางออกด้วยการหารือร่วมกันกับฝั่งเมียนมา และองค์กรอย่างรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ ควรเป็นหุ้นส่วนการเจรจา เพื่อหาทางแก้ไขที่ดีที่สุดในระยะยาว" อ่องเมียวมิน ทิ้งท้าย

ในวันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เครือข่ายภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์เมียนมา ออกแถลงการณ์กรณีผลักดันสมาชิกกองกำลัง PDF ซึ่งเป็นฝ่ายต่อต้านเผด็จการทหาร จำนวน 3 ราย กลับไปเผชิญอันตรายที่ประเทศต้นทาง เรียกร้องให้รัฐไทยเคารพหลักการสากลว่าด้วยไม่ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับไปเผชิญภยันตรายที่ประเทศต้นทาง และรัฐไทยต้องสอบสวนและชี้แจงต่อกรณีดังกล่าว

รายละเอียดแถลงการณ์

แถลงการณ์ 46 องค์กรภาคประชาสังคมต่อกรณีที่รัฐไทยผลักดันผู้ลี้ภัยของกองกำลังปกป้องประชาชนให้กับเผด็จการทหารเมียนมา

คณะเผด็จการทหารเมียนมาที่ขึ้นสู่อำนาจโดยการรัฐประหาร ยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ทำลายการยืนยันถึงอำนาจสูงสุดของประชาชนชาวเมียนมาทั้งปวงแทนที่จะเป็นรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ หรือ National Unity Government: NUG ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่สนับสนุนอุดมการณ์ประชาธิปไตย รายงานจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองระบุว่า ณ วันที่ 10 เมษายน 2566 มีประชาชนถูกจับกุมคุมขัง รวมทั้งสิ้น 21,300 คน และถูกสังหารไปแล้วกว่า 3,229 นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารยึดอำนาจรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ประชาชนเมียนมาได้รวมกลุ่มก่อตั้งกองกำลังปกป้องประชาชน (People Defense Force: PDF) ขึ้นเพื่อต่อต้านการรัฐประหารของเผด็จการทหารเมียนมา ต่อมาเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 สำนักข่าวหลายแห่งของเมียนมารายงานตรงกันว่าหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ของไทยได้ทำการจับกุมทหารของกองกำลังปกป้องประชาชน (People Defense Force: PDF) ที่ออกมาต่อต้านการรัฐประหารของคณะเผด็จการทหารเมียนมาจำนวน 3 นาย ให้กับคณะเผด็จการทหารเมียนมาผ่านการส่งมอบตัวให้กับกองกำลังพิทักษ์ชายแดน (Border Guard Force: BGF) ที่ด่านชายแดนไทย-เมียนมา ปัจจุบันพบทราบว่าทั้ง 3 รายถูกส่งตัวให้กับคณะเผด็จการทหารเมียนมาแล้ว

ทหารจากกองกำลัง PDF ทั้ง 3 นาย ได้แก่ นาย โกธิฮา (Ko Thiha) อายุ 38 ปี นาย เต็ดเนวุน (Htet Nay Wun) อายุ 31 ปี และนาย ซอเพียวเล (Saw Phyo Lay) อายุ 26 ปี เดินทางเข้ามาที่อำเภอแม่สอดเพื่อการรักษาพยาบาลเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองควบคุมตัว ณ จุดตรวจ ต่อมาพบว่าที้งสามคนถูกส่งตัวให้กับทหารที่เรียกว่าBorder Guard Force: BGF ใกล้กับด่านพรมแดนเมียนมา Ingyin Myaing แม่น้ำเมย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

องค์กรภาคประชาชนที่มีรายนามด้านล่างนี้ เห็นว่าการส่งตัวทหารทั้ง 3 นายของ PDF ที่เข้ามารักษาตัวในฝั่งไทยไปให้กับกองกำลัง BGF ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของกองทัพเมียนมา ซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับพวกเขาทั้งที่รู้ว่ามีโอกาสอย่างยิ่งยวดที่พวกเขาจะต้องประสบภยันตรายแก่ชีวิตทั้งการซ้อมทรมานและการถูกประหัตประหารนั้นเป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายได้มีผลบังคับใช้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 อันเป็นผลจากการเป็นรัฐภาคีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (UNCAT) โดยในมาตรา 13 บัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่า “ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้น จะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทำทรมาน ถูกกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระทำให้สูญหาย” เหตุเพราะรู้อย่างชัดแจ้งตั้งแต่ต้นว่า ทหารฝ่าย PDF คือกองกำลังที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กับการกระทำอย่างโหดเหี้ยม ทารุณและบ้าคลั่งต่อประชาชนของเผด็จการทหารเมียนมานอกจากนั้นแล้ว ปฏิบัติการของทางการไทยเช่นนี้ ยังถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับหลักกฎหมายสากลว่าด้วยการไม่ส่งกลับไปพบเจอกับภยันตราย (Non-Refoulement)

นอกจากนี้ อาจจะเข้าข่ายเป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้บาดเจ็บได้รับการรักษาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายสงครามตามอนุสัญญาเจนีวา ฉบับที่ 3 (Geneva Convention III) ในมาตรา 13-16 ที่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองโดยทั่วไปต่อเชลยศึกที่เชลยศึกต้องได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม ละเว้นการเลือกปฏิบัติ การแก้แค้นและได้รับการดูแลรักษาทางการแพทย์โดยไม่มีค่ารักษา ดังนั้นการกระทำในครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่ไทยจึงอาจเป็นการกระทำที่เข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม เนื่องด้วยบ่งชี้ได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งการมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนคณะเผด็จการทหารเมียนมา

องค์กรภาคประชาสังคมขอเรียกร้องและข้อกล่าวประณามไปยังรัฐบาลและหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. รัฐไทยต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ต้องไม่ขับไล่ ส่งกลับ หรือส่งบุคคลเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปยังอีกรัฐหนึ่ง หากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า บุคคลนั้นจะไปตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกกระทำทรมาน ถูกกระทำการที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือถูกกระทำให้สูญหาย และต้องยุติการส่งกองกำลังปกป้องประชาชนและประชาชนที่ต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมากลับประเทศต้นทางทันที

2. เรียกร้องให้บังคับใช้ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิลำเนาได้โดยเร็วเพื่อระบุบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองอันเนื่องมาจากภยันตรายจากประเทศต้นทางโดยเร็ว

3. รัฐต้องเคารพต่อหลักการห้ามผลักดันไปเผชิญอันตราย (Non-Refoulement) ซึ่งกำหนดพันธกรณีแก่รัฐผู้รับ (Host state) ไม่สามารถผลักดันผู้อพยพ (Refugees) หรือ ผู้แสวงหาแหล่งพักพิงหรือลี้ภัย (Asylum seekers) กลับออกไปได้ทันที หากว่าการผลักดันนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือเสรีภาพของผู้นั้น

4. รัฐบาลไทยต้องชี้แจงต่อสาธารณะเรื่องหลักเกณฑ์พิจารณาการผลักดันกองกำลังปกป้องประชาชนทั้งสามนายให้ประชาชนทราบ เนื่องจากกรณีนี้ได้รับความสนใจทั้งในประต่างประเทศและต้องให้คำมั่นที่จะไม่ละเมิดต่อกฎหมายภายในและกฎหมายระหว่างประเทศโดยเด็ดขาด

5. รัฐไทยต้องเร่งสอบสวนตรวจสอบการผลักดันกองกำลังปกป้องประชาชนทั้งสามนายว่าเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและพันทกรณีระหว่างประเทศหรือไม่และพบว่ามีการกระทำการละเมิดต่อกฎหมายต้องมีบทกำหนดโทษโดยเคร่งครัด

แด่สิทธิมนุษยชน เสรีภาพ และประชาธิปไตย

เครือข่ายภาคประชาสังคมติดตามสถานการณ์เมียนมา

13 เมษายน 2566

ลงนามรายองค์กร (Organizational endorsement)

