เศรษฐีพม่าแห่บริจาคเงินให้เผด็จการทหาร สร้างพระพุทธรูป 'สูงที่สุดในโลก'

เศรษฐีพม่าตบเท้าเข้ากรุงเนปิดอว์เข้าบริจาคเงินให้ผู้นำเผด็จการทหารพม่า มินอ่องหล่าย เพื่อสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย โดยอวดอ้างว่าจะเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่สูงที่สุดในโลก และอ้างว่าเพื่อแสดงให้เห็นถึง "ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพม่า"

เศรษฐีพม่าเข้าพบ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารพม่า เพื่อบริจาคเงินสมทบโครงการก่อสร้างพระพุทธรูปปางมารวิชัยหินอ่อนสูงที่สุดในโลก เมื่อ 29 มิ.ย. 2566 ที่กรุงเนปิดอว์ นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานมารวิจายะ (Maravijaya Buddha Park) ที่เขตเตขิณาติริ ทางใต้ของกรุงเนปิดอว์ด้วย (ที่มา: เว็บไซต์สำนักงานผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพพม่า)

กลุ่มเศรษฐีในพม่าพากันเข้าพบ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ผู้นำเผด็จการทหาร เพื่อบริจาคเงินก่อสร้างพระพุทธรูปที่อ้างว่าใหญ่ที่สุดในโลก จากคำแถลงของเผด็จการทหารระบุว่า มีผู้บริจาครวมแล้ว 101 ราย เป็นเงิน 16,177 ล้านจ๊าต (ราว 268 ล้านบาท)

รายชื่อแขกที่เข้าร่วมงานบริจาคสร้างพระพุทธรูปนั้นเต็มไปด้วยกลุ่มพวกพ้องเศรษฐีใหญ่น้อย มีผู้เข้าร่วมที่น่าสังเกตคือ ขิ่นหม่องเอ (Khin Maung Aye) ผู้ก่อตั้งธนาคารซีบีแบงค์, ซอซอ (Zaw Zaw) ประธานแม็กซ์เมียนมากรุ๊ปที่มีบริษัทในเครือหลายบริษัท, ทุนมินหน่าย (Tun Myint Naing) จากเอเชียเวิร์ลด์, ซอวินเฉ่ง (Zaw Win Shein) จากเอยาเองตาโฮลดิง, เทมิ้น (Htay Myint) ผู้ก่อตั้งบริษัทยูซานา, วินอ่อง (Win Aung) ผู้ก่อตั้งบริษัทตะโก้ง และจ่อวิน (Kyaw Win) เจ้าของบริษัทชเวตานลวิน

นอกจากนี้ยังมีจ่อเนวิน (Kyaw Ne Win) หลานชายของอดีตผู้นำเผด็จการเนวิน (Ne Win) และเจ้าของบริษัทโอมนิโฟกัส, เนอ่อง (Nay Aung) กับปยีอ่อง (Pyi Aung) เจ้าของธนาคารยูเอบี, ลูกๆ ของรัฐมนตรีอ่องเตาง์ (Aung Thaung) ในสมัยเผด็จการตานฉ่วย และชเวข่าย (Shwe Kyaing) เจ้าของบริษัทวาวาวิน

คนที่บริจาคเงินให้มากที่สุดคือขิ่นหม่องเอ ที่บริจาคให้ 2,200 ล้านจ๊าต (ราว 36,300 ล้านบาท) ตามมาด้วย ลูกๆ ของอ่องเตาง์ ผู้บัญชาการทหารเรือของพม่า ที่บริจาคคนละหลายร้อยล้านจ๊าต มีคนอื่นๆ อีกหลายคนที่บริจาคให้ระดับ 100-300 ล้านจ๊าด (ราว 1.65 - 4.95 ล้านบาท)

แม้กระทั่ง บริษัท อีเดนกรุ๊ป ที่ประธานของพวกเขาชิดไขง์ (Chit Khine) เคยถูกจับกุมโดยเผด็จการทหารมาก่อน ก็โยนเงินบริจาคให้ถึง 1,500 ล้านจ๊าต (ราว 24,750 ล้านบาท) อีกคนหนึ่งที่บริจาคให้เป็นคนที่เคยเป็นพยานสำคัญในคดีที่เผด็จการอ้างใช้เล่นงานผู้นำรัฐบาลพลเรือน อองซานซูจี เขาคือ หม่องเวก (Muang Weik) ผู้ก่อตั้งบริษัทแซปายง์ (Sae Paing) มีการประกาศผ่านเฟสบุ๊คของหม่องเวกว่าเขาได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังของเผด็จการทหาร แต่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เขาเข้าร่วมงานบริจาคในวันเดียวกัน

แผนที่พุทธอุทยานมารวิจายะ ที่เขตเตขิณาติริ ทางใต้ของกรุงเนปิดอว์ (ที่มา: Google Map)

มินอ่องหล่าย ผู้นำเผด็จการได้นำกลุ่มพวกพ้องเศรษฐีไปเยือนพุทธอุทยานมารวิจายะ (Maravijaya Buddha Park) ที่เขตเตขิณาติริ (Dekkhinathiri) ที่ๆ พวกเขาจัดสร้างพระพุทธรูปหินอ่อนปางมารวิชัย สูง 24.69 เมตร

มินอ่องหล่ายกล่าวว่า เขาได้รับสืบทอดความรับผิดชอบในการสร้างพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ต่อจากอดีตเผด็จการทหาร ตานฉ่วย ที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปี 2560 ภายใต้การคุ้มครองของกองทัพพม่า ตานฉ่วย แทบจะไม่ปรากฏตัวอออกมาให้เห็นเลยหลังจากที่เขาเกษียณอายุไปเมื่อปี 2554 แต่ก็ได้ไปเยือนพระพุทธรูปหินอ่อนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

สื่ออิระวดีระบุว่า การที่กลุ่มพวกพ้องนักธุรกิจใหญ่ในพม่าจะปรากฏตัวพร้อมกับเหล่านายพลของเผด็จการทหารต่อหน้าสาธารณะชนนั้น เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยจะได้เห็นนัก โดยเมื่อเดือน มกราคมที่ผ่านมาพวกพ้องนักธุรกิจกลุ่มนี้ก็ปรากฏตัวที่งานเลี้ยงอาหารเย็นวันชาติพม่าซึ่งจัดโดยมินอ่องหล่าย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2566 เว็บไซต์รัฐบาลพม่า ระบุถึงพระพุทธรูปองค์นี้ว่าสร้างโดยอาศัยเทคโนโลยีของหน่วยทหารวิศวกร พูดถึงรายชื่อคนที่สนับสนุนที่เต็มไปด้วยชื่อของนายพลและภริยาของพวกเขา นายพลระดับสูงที่ร่วมบริจาคเปิดเผยว่าที่สร้างพระพุทธรูปเช่นนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นถึง "ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในพม่า" นอกจากนี้ยังได้ระบุว่าจะมีพิธีจัดเลี้ยงเปิดตัวพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ด้วย

พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีอำนาจอิทธิพลในพม่า แต่ขณะเดียวกันก็ชนกลุ่มน้อยอย่างชาวโรฮิงญามุสลิม มักจะถูกเล่นงานจากกองทัพเผด็จการพม่า และจากกลุ่มพระสงฆ์ชาวพุทธหัวรุนแรง เช่น กรณีของพระวีระตุ๊ผู้เคยยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังทางศาสนา จนได้รับฉายาว่าเป็น "บิน ลาเดน ชาวพุทธ"

ในเดือน ม.ค. ที่ผ่านมา หัวหน้าเผด็จการ มินอ่องหล่าย ก็ได้ถวายรางวัลแด่พระวีระตุ๊ในงานวันชาติ โดยอ้างว่าเพราะเขา "มีผลงานดีเด่นที่เป็นคุณประโยชน์ต่อสหภาพพม่า"

