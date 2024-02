กองทัพสหรัฐฯ โจมตีทางอากาศ โต้กลับฝ่ายอิหร่าน ที่อยู่ในอิรัก-ซีเรีย พร้อมกันสองประเทศ

กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ อกองทัพอิหร่านและกลุ่ มติดอาวุธที่อิหร่านหนุนหลัง เป้าหมายอยู่ในพื้นที่อิรัก-ซี เรีย เพื่อโต้กลับการใช้โดรนโจมตี ฐานทัพสหรัฐฯ ในจอร์แดนจนมีทหารบาดเจ็บและเสี ยชีวิต มีการตั้งข้อสังเกตว่ากองกำลั งฝ่ายเดียวกับอิหร่านก่อเหตุ โจมตีมากขึ้นหลังจากที่ฮามาสก่ อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว และถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ ทำการโจมตีทางอากาศต่อทั้ งสองประเทศพร้อมกัน

13 ก.พ. 2567 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สหรัฐฯ มีปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่พื้ นที่ซีเรียและอิรัก ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ มีรายงานว่าสหรัฐฯ สามารถสร้างความเสี ยหายให้เป้าหมายที่โจมตีได้ 84 เป้าหมายจากทั้งหมด 85 เป้าหมาย โดยไม่ได้ระบุว่าสามารถสร้างเสี ยหายต่อเป้าหมายฝ่ายเดียวกับอิ หร่านได้มากน้อยแค่ไหน

เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐฯ อ้างอิงข้อมูลจากการประเมิ นความเสียหายเบื้องต้ นในสนามรบระบุว่า เป้าหมายทั้งหมดรวม 85 เป้าหมาย ที่พวกเขาทำการโจมตีต่างก็ "ถูกทำลายหรือได้รับความเสี ยหายจนใช้การไม่ได้" เว้นแต่เพียงเป้าหมายเดียว

เจ้าหน้าที่ระบุว่า ยังไม่มีข้ อมูลบ่งชี้ว่ามีสมาชิ กของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ อิสลาม (IRGC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอย่ างเป็นทางการของอิหร่านถูกสั งหารจากปฏิบัติการดังกล่าว

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อผู้สื่อข่ าวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ปฏิบัติการโจมตีพื้นที่ประเทศอิ รักและซีเรียที่เกิดขึ้นนั้น ทำไปเพื่อป้องปรามและสกัดกั้ นปฏิบัติการของกลุ่มติดอาวุ ธในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้เป็ นกลุ่มติดอาวุธที่มีกองทัพอิหร่ านคอยหนุนหลัง

การโจมตีของสหรัฐฯ นับเป็นการโต้ตอบกรณีที่กลุ่ มติดอาวุธที่อิหร่านสนับสนุนใช้ โดรนโจมตีฐานของสหรัฐฯ ในพื้นที่ของจอร์แดน จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ ทหารของสหรัฐฯ เสียชีวิต 3 นาย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ซึ่งเป้าหมายที่สหรัฐฯ ทำการโจมตีในอิรักและซีเรียนั้ นเป็นเป้าหมายฐานปฏิบัติ การและอาวุธของกองทัพอิหร่ านและของกองกำลังติดอาวุธที่อิ หร่านหนุนหลัง

นี่ถือเป็นครั้งแรกที่สหรัฐฯ ทำการโจมตีทางอากาศต่อทั้ งสองประเทศพร้อมๆ กัน ในอิรัก สหรัฐฯ ได้โจมตีเป้าหมายที่ อัลคาอิม และ อคาชัต ใกล้กับชายแดนซีเรีย และในซีเรีย สหรัฐฯ ได้โจมตีในพื้นที่ใกล้กับ อัลบารุม, ดีแอร์ เอซ ซอร์ และ อัลมายาดิน สถานที่ๆ อยู่ในบัญชีรายชื่อเป้าหมายได้ แก่ ศูนย์บัญชาการ, ศูนย์ควบคุม, ศูนย์การข่าวกรอง, จรวด, ขีปนาวุธ, สถานที่จัดเก็บโดรน และสถานที่อื่นๆ

ในวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา พลโท ดักลาส ซิมส์ เสนาธิการทหารกล่าวให้ข่าวต่อผู้ สื่อข่าวว่า พวกเขาเลือกเป้าหมาย "โดยอาศัยความคิดที่ว่า มันเป็นไปได้ที่จะมีการสูญเสี ยเกี่ยวข้องกับผู้คนที่อยู่ ภายในสถานทำการนั้นๆ"

รัฐบาลไบเดนเผชิญกับเสียงวิ พากษ์วิจารณ์ว่าพวกเขารอนานเกิ นไปถึงค่อยตอบโต้กรณีการโจมตีด้ วยโดรนในจอร์แดน ทำให้กลุ่มติดอาวุธที่ได้รั บการหนุนหลังจากอิหร่านซึ่งอยู่ ในอิรักและซีเรียมี เวลาในการเคลื่อนย้ายกำลั งพลของตนเอง ซิมส์กล่าวว่าสาเหตุที่ พวกเขารอถึงวันที่ 2 ก.พ. เพื่อปฏิบัติการโจมตีนั้ นเพราะสภาพอากาศก่อนหน้านี้ไม่ เอื้อต่อปฏิบัติการ

ไบเดนและรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ลอยด์ ออสติน กล่าวว่าการโจมตีที่นับเป็นปฏิ บัติการที่ใหญ่กว่าปฏิบัติ การใดๆ ก่อนหน้านี้ในอิรักและซีเรียนั้ น นับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการโต้ ตอบจากสหรัฐฯ เท่านั้น

เจค ซัลลิแวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่ งชาติสหรัฐฯ กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อรายการของซี เอ็นเอ็นเมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ปฏิบัติการของสหรัฐฯ ที่ทำไปเพื่อโต้ตอบการที่ ทหารสหรัฐฯ 3 นายถูกสังหารนั้น เป็นปฏิบัติการที่ยังไม่จบสิ้น และเรียกการโจมตีของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมาว่าเป็น "การเริ่มต้นของการโต้ ตอบของพวกเรา และจะมีการดำเนินการขั้นตอนถั ดไปหลังจากนี้"

นับตั้งแต่สหรัฐฯ ปฏิบัติการโจมตี ก็มีการโจมตีโต้ตอบกลับจากอีกฝ่ ายเกิดขึ้นที่ฐานสนับสนุนขี ปนาวุธยูเฟรติสของกองทัพสหรัฐฯ ซึ่งเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่ งว่า "บ่อน้ำมันโคโนโค" โดยมีการใช้ขีปนาวุธ 2 ลูกยิงใส่ฐานแต่ก็ไม่มี ใครบาดเจ็บหรือเกิดความเสี ยหายใดๆ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ก.พ. ที่ผ่านมา กองกำลังสัมพันธมิตรกับสหรัฐฯ เปิดเผยว่าพวกเขาสามารถป้องกั นการโจมตีบ่อน้ำมันโคโนโคเอาไว้ ได้ หลังจากที่มีโดรน 6 ลำพยายามโจมตี

มีการตั้งข้อสังเกตว่ากองกำลั งสัมพันธ์มิตรและกองกำลั งประชาธิปไตยซีเรีย (SDF) ที่นำโดยชาวเคิร์ด เผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มติ ดอาวุธที่ได้รับการหนุนหลั งจากอิหร่านทั้งในซีเรียและในอิ รักมากขึ้นนับตั้งแต่ที่กลุ่ มฮามาสก่อเหตุโจมตีอิสราเอลเมื่ อวันที่ 7 ต.ค. 2566 เป็นต้นมา โดยที่กลุ่มกองกำลังสัมพันธมิ ตรและ SDF เคยร่วมมือกันสู้รบต่อต้านกลุ่ มไอซิสมาก่อนในช่วงสงครามซีเรีย ทาง SDF เรียกร้องให้สหรัฐฯ ส่งความช่วยเหลือให้พวกเขามากขึ้ น หลังจากที่พวกเขาก็เผชิญกั บการสูญเสียเพราะถูกโดรนโจมตี เช่นเดียวกันกับกองทัพสหรัฐฯ

เรียบเรียงจาก

US destroyed or damaged 84 of 85 targets in Iraq and Syria, officials say; no indications of Iranian casualties, CNN, 04-02-2024

https://edition.cnn.com/2024/ 02/04/politics/us-damage- assessment-syria-iraq/index. html

U.S.-led coalition blocks attacks at Conoco oil field in Syria, source says, 11-02-2024

https://www.reuters.com/world/ us-led-coalition-blocks- attacks-conoco-oil-field- syria-source-2024-02-10/